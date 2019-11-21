Kaan Ayhan EURO 2020 heyecanını bu sözlerle anlattı: 'Bir rüyaydı gerçek oldu'

AKŞAM

KAAN Ayhan… Fortuna Dusseldorf takımının başarılı ve istikrarlı Türk yıldızı. Bundesliga’da 11 maçta 1 gol ve 2 asisti var. Kaan’ın, Ay-Yıldızlı performansı ise çok daha parlak. Türkiye’yi finallere taşıyan golcülerden biri gibi, rakip fileleri tam 3 kez havalandırdı. Kaan’ın bu gollerden ikisini Fransa’ya atması ise ayrı bir öneme sahip. İlk golünü 4-0’lık Moldova karşılaşmasında atan Kaan, Fransa’ya karşı Ay-Yıldızlılar’ın 2-0 kazandığı ilk maçta, ilk golü kaydetti. Genç oyuncu Fransa’daki rövanş maçında da 1-0 gerideyken, oyuna girip takımımıza 1 puanı getiren beraberlik golünü kaydetti.

UZUN SÜREDİR BUNA ÇALIŞTIK

Hafta sonu B.Münih’i konuk edecek F.Düsseldorf’un Türk yıldızı Alman basınına, milli duygularını ve Bayern maçıyla ilgili iddiasını söyle açıkladı: Fransa maçında gol atmak gerçekten beni çok iyi hissettirdi. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Avrupa Şampiyonası’nı planladığımız gibi bitirdik. Nitelikli bir ekibimiz var ve daha sonraki turnuvalara dair umutlarımızı da büyüten bir his veriyor. Önce Avrupa şampiyonası, sonra Dünya Kupası finalleri bizim için iyi olur. Euro 2020 bu konuda bir dönüm noktasıydı. Benim için bir rüyanın gerçekleşmesi oldu. Ama bir Dünya Kupası’na katılmamız da çok iyi olur.

BAYERN MÜNİH’İ DE YENECEĞİZ

Cumartesi günü sahamızda güçlü rakiplerimizden Bayern Münih’le karşılaşacağız. Savaşçı bir oyun ortaya koymak zorundayız. Sadece rakibe karşı değil, kendi içimizde de iyi organize olmalıyız. Bu maçta topun peşinden daha çok koşmalıyız. Geçen yıl biz bu sahada lider olan Dortmund’u yendik ve bunun nasıl bir his olduğunu her birimiz biliyoruz. Lewandowski’yi savunmaya gerek yok. Zaten bize 5 maçtır golü yok (gülüyor). Şaka bir kenara dünya standardında bir golcü, onu iyi savunmalıyız. Cesurca ilerlemeliyiz ve birbirimize güvenmeliyiz. Bu bizim hedeflerimizi gerçekleştirmemizi kolaylaştırır.”