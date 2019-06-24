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  3. Juventus'un sağlık kontrolünden geçirdiği Merih Demiral'ı resmen açıklaması bekleniyor

Juventus'un sağlık kontrolünden geçirdiği Merih Demiral'ı resmen açıklaması bekleniyor

Juventus'un sağlık kontrolünden geçirdiği Merih Demiral'ı resmen açıklaması bekleniyor

Savunmasını gençleştirmek isteyen Juventus, Merih Demiral ve Cristian Romero’yu transfer ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan kulübünün yöneticileri iki oyuncunun da transferi için onay verdi. Juventus, Genoa’da oynayan Cristian Romero’nun transferini de gerçekleştirecek. Ancak Arjantinli oyuncu bir yıl daha Genoa takımında forma giymeye devam edecek.

Sassuolo'da oynayan milli futbolcu Merih Demiral’ın geçen hafta sağlık kontrolünden geçtiğini yazan İtalyan basını, transferin kısa süre içinde resmen açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Bir süredir genç savunmacıları izleyen Juventus yetkilileri, yönetime bir rapor sundu.

Raporda, her iki oyuncunun gelişime ve öğrenmeye hazır oldukları, tecrübeli savunmacılar Chiellini ve Bonucci’nin sayesinde daha da iyi olacakları ifade edildi.

İki oyuncudan birinin Sarri’nin oyuncu grubuna hemen dâhil edilmesi bekleniyor.

(TRT Spor)

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