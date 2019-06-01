Juventus'tan sonra Atletico Madrid de Merih Demiral'ı istiyor

ATLETICO'NUN RADARINA GİRDİ

Sassuolo şehrinin yer aldığı Modena bölgesi basınından Gazzetta di Modena'nın haberine göre; Juventus'un transferinde sona yaklaştığı Merih Demiral, Atletico Madrid'in de radarına girdi.

Haberde; Porto'dan Felipe'yi kadrosuna katan Atletico Madrid'in savunmaya bir takviye daha yapmayı planladığı ve Merih Demiral için nabız yokladığı belirtildi.

20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkarak Sporting'e bedelsiz transfer olan Merih Demiral son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; Alanyaspor'daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A'da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih'in Juventus tarafından da uzun süredir yakından izleniyordu

Sassuolo'nun transferi için 7 milyon euro ödediği Merih Demiral için 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Sassuolo formasıyla 13 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 de gol atma başarısı gösterdi.

(Sporx)