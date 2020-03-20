Juventus'ta Merih Demiral'ın koronavirüs testi sonuçları negatif çıktı

Juventus'ta Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından milli oyuncumuz Merih Demiral'ın durumu merakla bekleniyordu.
Juventus'un tüm oyuncularında ve teknik ekipte yaptığı testler sonucunda, koronavirüs bulaşan başka bir kişiye rastlanmadığı belirtildi ve Merih Demiral için de müjdeli haber gelmiş oldu.
Juventus'ta kulüp başkanı Agnelli dahil tüm çalışanlar karantinaya alınmıştı.
JUAN CUADRADO: SAKİNİZ
Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado, virüsün İtalya'da gün geçtikçe yayılmasına rağmen sakinliklerini koruduklarını söyledi.
Tecrübeli futbolcu, "Sakiniz çünkü takım arkadaşlarımız Matuidi ve Rugani daha iyi durumda. Hükümetin taleplerini takip ediyoruz. İnsanların bu durumu hafife almasını istemiyoruz. İtalya'da durum zor ancak görevlilerin yönergelerini uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.
Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Siyah-Beyazlı ekip tüm takımı testten geçirmişti. Yapılan testler sonucu Juventus'ta başka bir futbolcuda koronavirüse rastlanmazken milli futbolcumuz Merih Demiral için de müjdeli haber gelmiş oldu.
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