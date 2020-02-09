Juventus'a deplasmanda Hellas Verona şoku: 2-1

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Süper Lig'de şok istifa kararı Süper Lig'de şok istifa kararı Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

Ribery ve Falcao'nun ortak kaderi Ribery ve Falcao'nun ortak kaderi Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.

Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler... Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler... Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.

'Cengiz'e gülüyorum' 'Cengiz'e gülüyorum' KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.

Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.

Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.