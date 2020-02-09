  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 11:32
  • |
  • 09 Şubat 2020 Pazar 11:32

Juventus'a deplasmanda Hellas Verona şoku: 2-1

Juventus'a deplasmanda Hellas Verona şoku: 2-1

Paylaş

Serie A 23. hafta maçında Juventus, Verona deplasmanında 2-1 yenilerek zirvede büyük yara aldı.

Serie A'nın 23. haftasında lider Juventus, deplasmanda Hellas Verona'ya konuk oldu.

Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan karşılaşmayı Hellas Verona 2-1 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken sessizlik 65'te Cristiano Ronaldo'nun golüyle bozuldu. Verona'da 76. dakikada Fabio Borini maça eşitliği getirirken 86. dakikada deneyimli golcü Giampolo Pazzini'nin penaltı golü Juventus'un fişini çekti.

Öte yandan Ronaldo, Serie A'da 20 maçta 20 gole ulaştı.

Bu sonucun ardından Juventus, 54 puanda kaldı, Verona ise 34 puana yükseldi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Atletico Madrid 3 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı

title

Fransız kulübü Rennes'den Arsene Wenger'e başkanlık teklifi

title

Mirce Lucescu, Beşiktaş'ın Antep maçı davetini reddetti

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de şok istifa kararı
Süper Lig'de şok istifa kararı

Süper Lig'de şok istifa kararı

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

Ribery ve Falcao'nun ortak kaderi
Ribery ve Falcao'nun ortak kaderi

Ribery ve Falcao'nun ortak kaderi

Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.

Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...
Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.

'Cengiz'e gülüyorum'
'Cengiz'e gülüyorum'

'Cengiz'e gülüyorum'

KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.

Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü
Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü

Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü

Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.

Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı
Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı

Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı

Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.

Avrupa'da futbola fırtına darbesi! O ligler ertelendi...
Avrupa'da futbola fırtına darbesi! O ligler ertelendi...

Avrupa'da futbola fırtına darbesi! O ligler ertelendi...

Bugün etkili olmaya başlaması beklenen fırtına sebebiyle Almanya, Hollanda ve Belçika'da oynanması planlanan maçlar ertelendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.