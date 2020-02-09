Juventus'a deplasmanda Hellas Verona şoku: 2-1

Serie A'nın 23. haftasında lider Juventus, deplasmanda Hellas Verona'ya konuk oldu.
Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan karşılaşmayı Hellas Verona 2-1 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken sessizlik 65'te Cristiano Ronaldo'nun golüyle bozuldu. Verona'da 76. dakikada Fabio Borini maça eşitliği getirirken 86. dakikada deneyimli golcü Giampolo Pazzini'nin penaltı golü Juventus'un fişini çekti.
Öte yandan Ronaldo, Serie A'da 20 maçta 20 gole ulaştı.
Bu sonucun ardından Juventus, 54 puanda kaldı, Verona ise 34 puana yükseldi.
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