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Juventus zorlansa da kazandı

Juventus zorlansa da kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-1 yendi.

Ligin 8. hafta mücadelesinde Juventus, Allianz Stadı'nda Bologna'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 19. dakikada yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Bologna, 26. dakikada Danilo'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 54. dakikada Miralem Pjanic'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 22'ye çıkaran namağlup Juventus, bu hafta da liderliği garantilerken, Bologna ise 9 puanda kaldı.

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