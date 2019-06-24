Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,799
  • 6,6074
  • 262.227
  • 95.268
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Juventus, Trabzonspor'da forma giyen Behlül Aydın ile ilgileniyor

Juventus, Trabzonspor'da forma giyen Behlül Aydın ile ilgileniyor

Juventus, Trabzonspor'da forma giyen Behlül Aydın ile ilgileniyor

Merih Demiral’ı renklerine bağlamaya hazırlanan Juventus, Trabzonspor’da forma giyen Behlül Aydın’la da ilgilendiği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un genç yetenekleri Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan transfer teklifleri gelirken, bordo-mavili takımda forma giyen bir genç yetenek için de sürpriz gelişme yaşandı.

JUVENTUS, TÜRKİYE'DE OYUNCU ARIYOR

İtalya Ligi takımlarından Juventus'un Trabzonspor'un genç ismi Behlül Aydın ile ilgilendiği ortaya çıktı. Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Melih Demiral'i kadrosuna katmaya hazırlanan Juventus'un Türkiye'yi yakından takip ettiği öne sürüldü.

BEHLÜL AYDIN İÇİN TRANSFER OPERASYONU

İtalyan basını, Trabzonspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Behlül Aydın da Juventus'un radarında olduğunu duyurdu. Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'da bir takıma transfer olmasının ardından U19 Takımı'nda forma giyen Behlül Aydın'a A Takım'da şans vereceği belirtildi.

Behlül Aydın'ın şu anda 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilebileceği iddia edilirken, Juventus'un bu transferi Sassuolo ile birlikte yapabileceği vurgulandı. Haberde, Sassuolo'nun ilk olarak Behlül Aydın'ı alacağı, daha sonra da Juventus'a satabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN BEKİR AYDIN DA TAKİPTE

Bu arada Sassuolo'nun Fenerbahçe U21 Takımı'nda forma giyen kanat oyuncusu Bekir Aydın'ı izlediği açıklandı. İtalyan ekibinin, 17 yaşındaki genç ismi uzun süredir izlediği ve kısa süre içerisinde transfer etmek istediği ortaya çıktı.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı
'Neslihan'la yardım vakfı kuracağız'
Yağmur Sarıoğlu: Kocamla dalga geçenler şimdi...
Gülşen zenginim dedi, Hadise sildi
Bu kez o hastaneye kaldırıldı

Biranda Ortaya Çıkan Yunus Sürüsü, Turistleri Şaşkına Uğrattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hülya Avşar ve Zehra mühürleri unutunca…