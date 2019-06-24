Juventus, Trabzonspor'da forma giyen Behlül Aydın ile ilgileniyor

Trabzonspor'un genç yetenekleri Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan transfer teklifleri gelirken, bordo-mavili takımda forma giyen bir genç yetenek için de sürpriz gelişme yaşandı.

JUVENTUS, TÜRKİYE'DE OYUNCU ARIYOR

İtalya Ligi takımlarından Juventus'un Trabzonspor'un genç ismi Behlül Aydın ile ilgilendiği ortaya çıktı. Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Melih Demiral'i kadrosuna katmaya hazırlanan Juventus'un Türkiye'yi yakından takip ettiği öne sürüldü.

BEHLÜL AYDIN İÇİN TRANSFER OPERASYONU

İtalyan basını, Trabzonspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Behlül Aydın da Juventus'un radarında olduğunu duyurdu. Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'da bir takıma transfer olmasının ardından U19 Takımı'nda forma giyen Behlül Aydın'a A Takım'da şans vereceği belirtildi.

Behlül Aydın'ın şu anda 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilebileceği iddia edilirken, Juventus'un bu transferi Sassuolo ile birlikte yapabileceği vurgulandı. Haberde, Sassuolo'nun ilk olarak Behlül Aydın'ı alacağı, daha sonra da Juventus'a satabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN BEKİR AYDIN DA TAKİPTE

Bu arada Sassuolo'nun Fenerbahçe U21 Takımı'nda forma giyen kanat oyuncusu Bekir Aydın'ı izlediği açıklandı. İtalyan ekibinin, 17 yaşındaki genç ismi uzun süredir izlediği ve kısa süre içerisinde transfer etmek istediği ortaya çıktı.

(Sporx)