Juventus stoper ikilisini buldu: Merih&De Ligt

Barcelona, Bayern Münih'in transferi için çok mesai harcadığı Matthijs De Ligt'in, kararını Juventus'tan yana verdiği öne sürüldü.

Hollanda'dan De Telegraaf ve İtalya'dan Sky Sports'un haberlerine göre; Matthijs De Ligt için Juventus'un Ajax'a 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 19 yaşındaki genç stoperin, İtalyan kulübünde yıllık brüt 20 milyon euro kazanacağı bilgisi verildi.

16 yaşında profesyonel olan ve kaptanlık pazubandını takan Matthijs De Ligt, geçen sezon 55 maçta forma giydi ve 7 gol 4 asist istatistikleri yakaladı. Hollandalı stoper, takımının ligi ve kupayı kazanmasının yanısıra Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmesine de yardımcı oldu.

GELECEĞİN STOPER HATTI: DE LIGT - MERİH

Juventus'un De Ligt dışında Sassuolo'dan Merih Demiral transferine de nokta koyacağı ve böylece savunma hattını gençleştireceği vurgulandı.

Andrea Barzagli'nin futbolu bırakması, Giorgio Chiellini'nin 35, Leonardo Bonucci'nin ise 32 yaşında olduğu belirtilerek Juventus'un geleceğin savunma hattını oluşturduğunun altı çizildi.

(Sporx)