Juventus, sahasında Inter'i iki golle geçti

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti. Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.
Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.
- Parma-SPAL maçı geç başladı
İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora'nın koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi talebi üzerine Parma-SPAL maçı 75 dakika geç başladı. SPAL, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Serie A'da oynanan diğer maçlarda Sampdoria sahasında Hellas Verona'yı 2-1 yenerken, Udinese ile Fiorentina 0-0 berabere kaldı.