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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 19:01
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 19:01

Juventus, Merih Demiral'ın oynadığı maçta Cagliari'yi farklı mağlup etti

Juventus, Merih Demiral'ın oynadığı maçta Cagliari'yi farklı mağlup etti

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İtalya Serie A'da 18. hafta karşılaşmasında Juventus, ligin flaş ekiplerinden Cagliari'yi ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49'uncu, 67'nci (p) ve 82'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 81'inci dakikada Gonzalo Higuain kaydetti. Mücadelede hat-trick yapan Ronaldo, Higuain'in golünde de asisti yapan isim oldu.

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Üst üste 3'üncü galibiyetini alan Juventus, puanını 45 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Cagliari ise 29 puanla 6'ıncı sırada kaldı.

Juventus, gelecek hafta başkent temsilcisi Roma'ya konuk olacak. Cagliari ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı ağırlayacak.

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