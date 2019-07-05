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Juventus, Merih Demiral'ı transfer etti

Juventus, Merih Demiral'ı transfer etti

Milli futbolcu Merih Demiral, dünya devi Juventus'a transfer oldu. Juventus, Merih Demiral'ı Sassuolo'dan transfer ettiğini resmen açıkladı.

İtalyan ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için Sassuolo'ya 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Juventus, ayrıca bu bedelin 4 yıl içinde ödeneceğini açıkladı.

Juventus, Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalarken internet sitesinden yapılan açıklamada Türk futbolcuya başarılar diledi.

Merih, geçen sezon devre arasında 7 milyon euroya Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Sassuolo formasıyla 14 lig maçına çıkan genç futbolcu 2 gol kaydetmişti.

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