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  3. Juventus, Merih Demiral transferi için Daniele Rugani'yi gözden çıkardı

Juventus, Merih Demiral transferi için Daniele Rugani'yi gözden çıkardı

Juventus, Merih Demiral transferi için Daniele Rugani'yi gözden çıkardı

Merih Demiral’ı renklerine bağlayan Juventus, Daniele Rugani’yi satış listesine koydu.

TM Dijital Haber Merkezi

Alanyaspor’dan Sassuolo'ya imza atan ve Serie A’da oynadığı futbolla kısa sürede kalitesini ispat eden Merih Demiral için Juventus devreye girmişti. Fransa ile Türkiye arasında oynanan maçı yakından takip eden Juventus Sportif Direktörü Fabio Patarici, Merih hakkında olumlu rapor verince siyah beyazlı kulüp Sassuolo ile 16 milyon euro’da anlaşmaya varmıştı.

MERİH GELDİ RUGANİ'YE GÜLE GÜLE

Defans hattını önce Merih, şimdi de De Ligt ile güçlendirme peşinde olan Juventus her iki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Rugani’yi satma kararı aldı. De Ligt’e 70, Merih’e ise 16 milyon Euro ödemeye hazırlanan son şampiyon, 24 yaşındaki stoper Daniele Rugani’yi gözden çıkarırken, 7 kez İtalya Milli Takım forması giyen oyuncunun Juventus’a iyi bir bonservis ücreti kazandıracağı düşünülüyor. Geride bıraktığımız sezon 20 maça çıkan Rugani 2 gol atmıştı.

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