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Juventus, Merih Demiral ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Juventus, Merih Demiral ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor’dan Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral, Juventus’a transfer oluyor.

Devre arasında Alanyaspor'dan Serie A temsilcisi Sassuolo'nun yolunu tutan Merih Demiral, bir dev transfere daha hazırlanıyor! La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Merih'in yeni adresi Juventus olacak.

Merih Demiral'ın menajeri ile Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, çarşamba günü sürpriz bir zirve gerçekleştirerek anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiği ve tarafların 5 yıllık imza için el sıkıştıkları duyuruldu.

7 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkarak Sporting'e bedelsiz transfer olan Merih Demiral son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; Alanyaspor'daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A'da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih'in Juventus tarafından da uzun süredir yakından izleniyordu

Sassuolo'nun transferi için 7 milyon euro ödediği Merih Demiral için 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Sassuolo formasıyla 13 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 de gol atma başarısı gösterdi.

(Sporx)

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