08 Haziran 2019 Cumartesi 21:41 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:38
Juventus, Merih Demiral'ı takip ediyor
Serie A’da Sassuolo’da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral Juventus’un radarında. Genç futbolcumuzu Juventus yetkilileri Fransa maçında tribünden takip etti.
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Türkiye-Fransa maçında tribündeki yerini aldı.
Paratici maçı Merih Demiral’ın menajeri Melih Yazıcı ile birlikte takip etti.
Alanyaspor'dan Sassuolo'ya sezon başında transfer olan Merih Demiral, bu sezon Serie A'daki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
İtalyan devi Juventus bir süredir Merih Demiral'ı takip ediyor.
(TRT Spor)