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Juventus ilk transferini yaptı

Juventus ilk transferini yaptı

Juventus transfer piyasasını hareketlendiren hamlesini gerçekleştirdi...

Bu sezon kiralık oynadığı Parma'daki futboluya göz dolduran Makedon asıllı İsveçli kanat oyuncusu Dejan Kulusevski'yi renklerine bağladı. Sabah gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalandığı 19 yaşındaki isim için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservisin yanı sıra 9 milyon euroluk bonuslar ödeneceği duyuruldu.

Sezon sonuna kadar Parma'da kalacak olan Kulusevski, önümüzdeki sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyecek. Bu imza ile Juventus, oyuncuyu çok isteyen ezeli rakibi Inter'e de büyük bir çalım atmış oldu.

Bu sezon Serie A'da 19 maçta çıkan sol ayaklı kanat oyuncusu 4 gol 7 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.


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