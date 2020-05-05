Juventus ile PSG arasında dev takas: Pjanic-Icardi

Juventus'un Bosna-Hersek doğumlu yıldızı Miralem Pjanic için birçok Avrupa devi devredeyken son olarak PSG de transfer için girişimlerini hızlandırdı.
Corriere dello Sport'a göre PSG, yaz aylarında Inter'den bonservisini alacağı Mauro Icardi'yi Pjanic'e karşılık Juventus'a önermeyi planlıyor.
2019-20 sezonunun başında Inter'den kiralanan Icardi'nin sözleşmesinde, PSG'nin kullanabileceği bir satın alma opsiyonu yer alıyor.
Daha önce ise Juventus ve Barcelona'nın Pjanic - Arthur takası üzerine görüşmeler yaptıkları belirtilmişti.
(Fanatik)
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