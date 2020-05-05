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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 11:13
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 11:13

Juventus ile PSG arasında dev takas: Pjanic-Icardi

Juventus ile PSG arasında dev takas: Pjanic-Icardi

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Juventus'un başarılı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic için birçok takım devredeyken Fransız ekibi PSG de Mauro Icardi'yi kullanarak Bosna-Hersekli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Juventus'un Bosna-Hersek doğumlu yıldızı Miralem Pjanic için birçok Avrupa devi devredeyken son olarak PSG de transfer için girişimlerini hızlandırdı.

Corriere dello Sport'a göre PSG, yaz aylarında Inter'den bonservisini alacağı Mauro Icardi'yi Pjanic'e karşılık Juventus'a önermeyi planlıyor.

2019-20 sezonunun başında Inter'den kiralanan Icardi'nin sözleşmesinde, PSG'nin kullanabileceği bir satın alma opsiyonu yer alıyor.

Daha önce ise Juventus ve Barcelona'nın Pjanic - Arthur takası üzerine görüşmeler yaptıkları belirtilmişti.

(Fanatik) 

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