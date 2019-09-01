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Juventus, haftanın maçında Napoli'yi 4-3 mağlup etti

Juventus, haftanın maçında Napoli'yi 4-3 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) haftanın maçında Juventus, Napoli'yi 4-3 yendi.

Juventus Allianz Stadı’nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı. Siyah-beyazlılar, henüz 15. dakikada De Sciglio’nun yerine oyuna giren Danilo'nun attığı golle 16. dakikada 1-0 öne geçti.

Bu golden üç dakika sonra Juventus'ta Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, eski takımının ağlarını sarsarak farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, bu skorla Juventus’un üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı ise karşılıklı gol düellosu şeklinde geçti.

Juventus, 62. dakikada Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile skoru 3-0'a getirdi. Bu gole Napoli, 66.dakikada Kostas Manolas’ın kafa golüyle karşılık verdi ve fark yeniden ikiye düştü: 3-1.

Konuk Napoli, bu golden iki dakika sonra yeni transferi Meksikalı Hirving Lozano ile farkı bire indirdi: 3-2.

81. dakikada Napoli, Giovanni Di Lorenzo ile beraberlik golünü buldu ve 3-0’lık yenilgiden durumu 3-3’e getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında, 90+2. dakikada Juventus’un kullandığı serbest vuruşta Kalidou Koulibaly, topu kendi kalesine gönderdi ve Juventus yeniden 4-3 öne geçti.

Juventus, bu golle rakibini 4-3 yenerek, 3 puanı alan taraf oldu. Napoli ise bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu.

Napoli’nin sezon başında Fenerbahçe’den transfer ettiği  Makedon oyuncu Eljif Elmas da 74. dakikada oyuna Allan’ın yerine dahil oldu. Elmas, Juventus'un son golünden önceki faul yapan isim oldu.

Zatürre olan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, bu maçta da takımını yalnız bıraktı.

 

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