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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 01:12
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 01:25

Juventus, Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı

Juventus, Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı

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Juventus, defans oyuncusu Daniele Rugani'nin coronavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, genç stoperi Daniele Rugani'nin Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

İtalyan Kulübü, Rugani'nin yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, oyuncunun şu anda hastalığa ilişkin semptomları göstermediğini belirtti.

Juventus, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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