Juventus, Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı

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Ünlü futbolcunu testi pozitif çıktı Ünlü futbolcunu testi pozitif çıktı Juventus, defans oyuncusu Daniele Rugani'nin coronavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı!

PSG çeyrek finale ismini yazdırdı PSG çeyrek finale ismini yazdırdı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Paris St Germain, evinde Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Yeni lider Trabzonspor Yeni lider Trabzonspor Trabzonspor, Süper Lig'de erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

'Sörloth'un durumu yarın belli olur' 'Sörloth'un durumu yarın belli olur' Süper Lig 19. hafta erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek averajla liderliğe yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız." dedi.

Yılmaz Vural korkuttu! Tuzlu ayran isteği... Yılmaz Vural korkuttu! Tuzlu ayran isteği... Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da sakatlık şoku Trabzonspor'da sakatlık şoku Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 önde götüren Trabzonspor'da takımın en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth, 38. dakikada sakatlandı.