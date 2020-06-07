Juventus, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor

İtalyan devi Juventus, Merih Demiral'ın ardından Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma forması giyen 22 yaşındaki oyuncu için Juventus girişimlere başladı.
PARATICI, FRANSA MAÇINDA HAYRAN KALDI
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici Merih Demiral transferi öncesi Konya'da oynanan Türkiye - Fransa maçını izlemeye gelmişti. O maçta Cengiz Ünder'e hayran kalan İtalyan futbol adamı yaz transfer döneminde bu işi bitirmek istiyor.
ÖZEL HAYATINI ARAŞTIRIYORLAR
Juventus kulübü Roma ile transfer ilk teması kurarken bir taraftan da Cengiz Ünder'in özel yaşantısını araştırıyor. Cengiz ile alakalı referanslar olumlu gelirse Cengiz Ünder'in Torino ekibine transferi gerçekleşecek.
TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Juventus bu transfer döneminde Daniel Rugani'yi elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Torino ekibi Cengiz Ünder transferi için Roma'ya Rugani + para teklifinde bulunacak.
2017 yılında 15 milyon Euro bedelle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder bu sezon şanssız sakatlıklar yaşasa da 20 maçta forma giyip 3 gol atma başarısı göstermişti.
(Fanatik)
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