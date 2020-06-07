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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 17:24
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Juventus, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor

Juventus, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor

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Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan devi Juventus, bir diğer milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i de transfer ediyor. Siyah-Beyazlı ekip, Roma ile transfer için görüşmelere başladı.

İtalyan devi Juventus, Merih Demiral'ın ardından Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma forması giyen 22 yaşındaki oyuncu için Juventus girişimlere başladı.

PARATICI, FRANSA MAÇINDA HAYRAN KALDI

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici Merih Demiral transferi öncesi Konya'da oynanan Türkiye - Fransa maçını izlemeye gelmişti. O maçta Cengiz Ünder'e hayran kalan İtalyan futbol adamı yaz transfer döneminde bu işi bitirmek istiyor.

ÖZEL HAYATINI ARAŞTIRIYORLAR

Juventus kulübü Roma ile transfer ilk teması kurarken bir taraftan da Cengiz Ünder'in özel yaşantısını araştırıyor. Cengiz ile alakalı referanslar olumlu gelirse Cengiz Ünder'in Torino ekibine transferi gerçekleşecek.

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Juventus bu transfer döneminde Daniel Rugani'yi elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Torino ekibi Cengiz Ünder transferi için Roma'ya Rugani + para teklifinde bulunacak.

2017 yılında 15 milyon Euro bedelle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder bu sezon şanssız sakatlıklar yaşasa da 20 maçta forma giyip 3 gol atma başarısı göstermişti.

(Fanatik)

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