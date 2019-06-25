Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,817
  • 6,622
  • 267.102
  • 95.311
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Juventus, Beşiktaş'ın gündemindeki Sami Khedira'yı satış listesine koydu

Juventus, Beşiktaş'ın gündemindeki Sami Khedira'yı satış listesine koydu

Juventus, Beşiktaş'ın gündemindeki Sami Khedira'yı satış listesine koydu

Beşiktaş’ın gündemindeki Sami Khedira için Juventus’tan beklenen haber geldi.

Ünlü İtalyan kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile birlikte Mandzukic’i satış listesine koydu. İtalyan yöneticiler, kulübün yeni teknik direktörü Maurizio Sarri’nin planları arasında yer almayan Khedira için teklif beklediklerini açıkladı. Geçen sezon sadece 17 maçta oynayan Alman oyuncuyu Beşiktaş’ın bonservis bedelsiz almaya çalıştığı ifade edildi.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
<p>Kolay Mı Sandın?´ın sempatik sunucusu Tuğba, yağmurun çaya dönüştüğü yerde bugün. Yaşar Topal´ın

Çay Toplamak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en eski şehirleri arasındaki Gaziantep, ziyaretçilerini bekliyor

Süper Lig'de dikkat çeken transferler