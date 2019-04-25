Jürgen Klopp'tan Manchester derbisi yorumu: Beklediğim bir sonuçtu

Premier Lig'de Manchester City, derbide Old Trafford'da Manchester United'ı 2-0 ile geçti ve son 3 haftaya lider girdi. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Manchester City'nin United'ı yendiği maçı yorumladı.

Alman teknik direktör, ''Beklediğim bir sonuçtu. Manchester United, özellikle her şeyi denedi ama 95 dakika boyunca City ile başa edemeyeceklerini biliyordum. Şu anda bir puan gerideyiz. Kalan üç maçtan ilk ikisini kazanırsak işler son haftaya kalacaktır.'' diye konuştu.

Premier Lig'de bitime 3 hafta kala Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğini koruyor.

(Sporx)