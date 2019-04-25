Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9438
  • 6,6386
  • 244.772
  • 94.235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Jürgen Klopp'tan Manchester derbisi yorumu: Beklediğim bir sonuçtu

Jürgen Klopp'tan Manchester derbisi yorumu: Beklediğim bir sonuçtu

Jürgen Klopp'tan Manchester derbisi yorumu: Beklediğim bir sonuçtu

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City’nin deplasmanda Manchester United’ı 2-0 yendiği maçı yorumladı.

x

Premier Lig'de Manchester City, derbide Old Trafford'da Manchester United'ı 2-0 ile geçti ve son 3 haftaya lider girdi. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Manchester City'nin United'ı yendiği maçı yorumladı.

Alman teknik direktör, ''Beklediğim bir sonuçtu. Manchester United, özellikle her şeyi denedi ama 95 dakika boyunca City ile başa edemeyeceklerini biliyordum. Şu anda bir puan gerideyiz. Kalan üç maçtan ilk ikisini kazanırsak işler son haftaya kalacaktır.'' diye konuştu.

Premier Lig'de bitime 3 hafta kala Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğini koruyor.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ'dan hayatını kaybeden eşine duygusal paylaşım
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekran başı

Diriliş Ertuğrul 146. Yeni bölüm fragmanı izle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tunceli'de 3 girişli mağarada terörist cesedi ele geçirildi

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık