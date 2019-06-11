  • $5,788
  • 6,5545
  • 246.139
  • 94.138
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Spor Haberleri
  • Juan Mata için Galatasaray'ın da devreye girmesi Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı
11 Haziran 2019 Salı 10:53 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 10:53

Juan Mata için Galatasaray'ın da devreye girmesi Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı

Juan Mata için Galatasaray'ın da devreye girmesi Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı

Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hiç beklemediği bir engelle karşı karşıya geldi.

Venezuella'lı golcü Rondon'un transferi sırasında Mata'yla da görüşen Fenerbahçe, G.Saray'ın da bu oyuncuya talip olması üzerine büyük şok yaşadı.

RONDON'UN DA MENAJERİ

Mata'nın ve aynı zamanda Rondon'un menajerliğini yapan Juan Manuel Rodriguez, Sarı- Kırmızılı kulübün de İspanyol oyuncuya teklif yaptığını söyledi. Manchester'la sözleşmesi sona eren Mata'ya İspanya'dan da teklifler var.

G.SARAY'DAN KARŞI HAMLE

Fenerbahçe'nin Mata'ya da imza parası önerdiği ifade edilirken G.Saray'ın da yıldız oyuncu için imza parası vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fener'den Comolli G.Saray'dan da Şükrü Hanedar görüşmeleri yürütüyor.

İKİ İSPANYOL DA TEKLİF YAPTI

Manchester United ile sözleşmesi biten Mata'ya İspanya'dan eski kulübü Valencia ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Ancak İspanyol kulüplerinin önerdikleri rakamların Mata'yı tatman etmediği belirtiliyor.

(Takvim)

Rus Su-27 Jetinden İki Ülkenin Savaş Uçağına Müdahale!

İran’ın Yeni Hava Savunma Füze Sistemi Görücüye Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.