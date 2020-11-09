Joshua Kimmich sahalardan 3 ay uzak kalacak

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de kulübede yangın var! Fenerbahçe'de kulübede yangın var! Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flaş transferleri ilk 11'de yer bulamıyor. Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık sürpriz yenilginin ardından gözler bir kez daha yedek kulübesine çevrildi.

Avcı bugün Trabzon'da Avcı bugün Trabzon'da Trabzonspor'un üç yıllığına anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, bugün Trabzon'a gidiyor...

Erol Bulut kararını verdi! Caner Erkin... Erol Bulut kararını verdi! Caner Erkin... Fenerbahçe'de son iki maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde kızağa çekilecek.

Neredesin Ljajic! Neredesin Ljajic! Beşiktaş'ın iki sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic ‘yokları' oynuyor.

Bu sezon lig biter mi! Bu sezon lig biter mi! Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor!