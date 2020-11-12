Josef, Welinton yerine stopere geçiyor

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Gaziantep karşılaşmasında sakatlanan Welinton'un, Başakşehir maçına yetişmesinin zor olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın keyfini kaçırdı.

Gaziantep karşılaşmasında sakatlanan Welinton'un, Başakşehir maçına yetişmesinin zor olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın keyfini kaçırdı. Welinton'un yerine forma giyen Montero'ya bir daha forma vermeyi düşünmeyen Yalçın, Başakşehir karşısında Josef'i stoper oynatmanın planlarını yapıyor.

İdmanlarda denemeler yapacak olan Sergen'in özellikle Josef'ten alacağı performansa göre Başakşehir maçının 11'ini belirlemesi bekleniyor.