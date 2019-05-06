Josef Sural'ı sahada andılar

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada turuncu-yeşilli takım, Josef Sural anısına yeni sezon için hazırlanan siyah renkli formayla mücadele etti.

Maç öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya da Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formayla çıktı. Karşılaşma öncesi taraftarlar için hazırlanan üzerinde Josef Sural'in fotoğrafı bulunan tişörtler satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelir Sural'ın ailesine iletilecek.

Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyasporlu oyuncular, İngilizce ve Türkçe "Seni unutmayacağız" ve "Acınız acımızdır" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Sahada her iki takımın oyuncuları birlikte fotoğraf çektirdi, taraftarları birlikte selamladı.

Karşılaşmayı Josef Sural'in ameliyatına katılan Özel Anadolu Hastanesi doktor ve görevlileri de siyah forma ile izledi.

Josef Sural anısına yapılan saygı duruşunun ardından taraftar grupları, maçın başlama düdüğünün ardından 2 dakika sessiz kaldı. Ardından 2 dakikalık alkışlarla Sural anıldı. Afiş ve koreografilerin hazırlandığı karşılaşmada, Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90'ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kenarına karanfil bırakacak.

Karşılaşmaya gelen taraftarlara ayrıca ramazan ayı dolayısıyla iftar menüsü ikram edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 28 Nisan Pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Çek futbolcu Sural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.