Josef Sural ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural, hayatını kaybetti.

Elim kazada vefat eden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti.

Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.

1 GOLÜ VARDI

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giymişti.

Çek golcü, forvette görev yapıyordu. 18 kez Çek Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda forma giyen Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında Akdeniz ekibindeki tek golünü kaydetmişti.