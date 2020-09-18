Josef de Souza transferi mahkemeye taşınıyor

Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli, Josef de Soza ve Beşiktaş'a aleyhine FIFA'ya giderek dava açacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Suudi Arabistan kulüplerinden Al Ahli, futbolcu ve siyah-beyazlı kulüp aleyhine FIFA'da dava açacağını açıkladı.

Sporx'in aktardığı habere göre, Al Ahli'den yapılan açıklamada, Josef de Souza'nın 1 yıllık daha sözleşmesinin olduğu ve oyuncunun ödemelerinin tamamı yapılmasına rağmen sözleşmesini haksız şekilde feshettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın da illegal şekilde oyuncuyu kadrosuna kattığı ifadesine yer verildi.



JOSEF DE SOUZA'DAN SERT YANIT

Josef de Souza, Al Ahli'nin açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.

Brezilyalı oyuncu, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü bir amatör yönetiyor. Kulüp çok büyük ancak yönetim küçük." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.