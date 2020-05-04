Josef de Souza Trabzonspor'a önerildi

Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında Galatasaray'la görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Al Ahli, yüksek maliyeti sebebiyle Josef de Souza'yı göndermek istiyor.

Suudi Arabistan futbolunda yaşanan ekonomik kriz pek çok futbolcunun ülkeden ayrılmak için görüşmeler yapmasına neden oldu. Geçen sezon Damien Comolli'nin 12 milyon Euro'ya Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.



SEZON BAŞINDA GALATASARAY’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye de önerildiği ancak olumsuz yanıt alındığı hatırlatıldı. Josef için sezon başında Galatasaray'la da bir görüşme yapıldığı belirtildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.

Josef'in indirime yanaşmadığı için Ahli'nin sözleşmesini feshetmeyi önerdiği ancak Brezilyalı oyuncunun iyi bir teklif bulmadan ayrılmak istemediği için kendilerine teklif edildiği iletildi.

(Takvim)