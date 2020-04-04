Josef de Souza Süper Lig'e dönmek için can atıyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti ve "Başka bir takımdan teklif gelirse ve Fenerbahçe beni istemezse mutlaka görüşürüm" dedi.

Fenerbahçe'de 2015-2018 arasında top koşturan Brezilyalı Josef de Souza, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

2021'e kadar Al Ahli kulübü ile sözleşmesi bulunan oyuncu, Türkiye'ye dönüp kupa kazanmak istediğini söyledi. 31 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe dışındaki kulüplere de açık kapı bıraktı:

"Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum."

Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:

"BENİM İÇİN EN ÖZEL MAÇ GALATASARAY MAÇIYDI"

"Benim için özel, unutulmayacak maç; Galatasaray deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı."

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

"Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye'ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye'ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum."

"GALATASARAY İYİ BİR DÖNEMDE"

"Bu sezon Trabzonspor ve Başakşehir daha önde gözüktüler. Galatasaray son dönemde iyi bir dönem geçiriyor. Bu güçlü takımlar, kazanmaya başladılar mı onları durdurmak zor olur.



"FENERBAHÇE SIKINTILI BİR DÖNEMDE"

"Fenerbahçe de tam tersi, sıkıntılı bir dönemin içindeydi. Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe tekrar maçlar kazanmaya başlar. Çünkü taraftarların Fenerbahçe'ye ne kadar sevgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe'yi görmek."

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

"Futbol hayatımın en iyi dönemini Fenerbahçe'de geçirdim. Sao Paolo'da Brezilya Milli Takımı'na seçilmiştim. Fenerbahçe'de daha uzun oynadım. Fenerbahçe zor bir dönemden geçiyordu. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Kendi açımdan söylersem iz bırakabildiğimi düşünüyorum. Orada kupa kazanmamış olmama rağmen taraftarlar bana sevgilerini gösteriyorlar. Emeklerimden dolayı benim yanımda olduklarını gösteriyorlar. İstanbul ve Türkiye bana kucak açtı. İkinci vatanım diyebilirim."

"FENERBAHÇE BENİ İSTEMEZSE BAŞKA TAKIMLA GÖRÜŞÜRÜM"

"Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum."