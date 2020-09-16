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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:01
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Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk idmanına çıktı

Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk idmanına çıktı

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Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı. Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig’e deplasmandaki Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Josef de Souza da siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı. Korona virüs testi pozitif olan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yer almadığı çalışmayı, Yalçın’ın yardımcıları yönetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başladı. Top kapma, dar alan çalışması ve taktik çalışmanın yer aldığı programın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.00’de idman yapacak.

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