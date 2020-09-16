Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk idmanına çıktı

Süper Lig’e deplasmandaki Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Josef de Souza da siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı. Korona virüs testi pozitif olan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yer almadığı çalışmayı, Yalçın’ın yardımcıları yönetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başladı. Top kapma, dar alan çalışması ve taktik çalışmanın yer aldığı programın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.00’de idman yapacak.
Ayrılan 7 futbolcunun yerine yaptığı 7 transferle 8 milyon Euro kâra geçen Galatasaray, Donk'un da indirimiyle büyük kazanç sağladı.
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Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak takımın Neftçi Bakü yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu. Deplasmanda kazanmak istediklerini belirten Albayrak ayrıca taraftara transfer müjdesi verdi.
Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.
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