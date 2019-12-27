Jose Sosa'nın, Trabzonspor'un teklifini reddettiği iddia edildi

Arjantin'in önde gelen spor yayıncılarından TyC Sport, tecrübeli oyuncunun Trabzonspor'un yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiğini yazdı.

Oyuncunun uzun süredir peşinde olan efsane olduğu kulübü Estudiantes'in bu haber sonrasında devreye girdiği ve ülkeye geri dönüş operasyonunun da gerçekleşebileceği kaydedildi.

Trabzonspor'un yakaladığı yükselişte büyük pay sahibi olan Jose Sosa, bu sezon 23 maçta şans buldu ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)