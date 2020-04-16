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aksam.com.tr
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 19:55
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  • 16 Nisan 2020 Perşembe 19:55

Jose Sosa yeni sözleşmeyi imzalıyor! Yıllık 2 milyon Euro'ya 'tamam' dedi

Jose Sosa yeni sözleşmeyi imzalıyor! Yıllık 2 milyon Euro'ya 'tamam' dedi

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Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavili yönetimin yıllık 2 milyon Euro'luk teklifine ‘tamam' diyen Arjantinli yıldız, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, İstanbul'da bir otel odasından paylaştığı fotoğrafla mutlu olduğunun sinyallerini verdi. Her fırsatta Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Arjantinli maestro ve menajeri bir taraftan da sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

YILLIK 2 MİLYON EURO’DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME

Tangocu ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 34 yaşındaki oyuncu ile sürekli diyalog halinde. Sosa'ya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro öneren bordo-mavililer, oyuncunun buna sıcak bakması üzerine anlaşmanın detayları üzerinde durmaya başladı. Sosa'nın 2 yıllık imza atması bekleniyor.

(Skorer)

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Ve beklenen haber geldi

Ve beklenen haber geldi

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavili yönetimin yıllık 2 milyon Euro'luk teklifine ‘tamam' diyen Arjantinli yıldız, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.

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