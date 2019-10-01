Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6827
  • 6,1946
  • 267.552
  • 104735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Jose Sosa yeni sezonda uçuşa geçti

Jose Sosa yeni sezonda uçuşa geçti

Jose Sosa yeni sezonda uçuşa geçti

2017-18 sezonunda Fırtına'ya gelen ancak gösterdiği performansla eleştirilen Jose Sosa, Ünal Karaman'ın gelişi ile birlikte 18-19 sezonunda adeta uçuşa geçti.

2017-18 sezonunda Fırtına'ya gelen ancak gösterdiği performansla eleştirilen Jose Sosa, Ünal Karaman'ın gelişi ile birlikte 18-19 sezonunda adeta uçuşa geçti.

Trabzonspor'un maestrosu olan 34 yaşındaki yıldız, ortaya koyduğu oyunun yanı sıra takımı sahiplenmesi sonrasında kaptanlık pazubandını da koluna taktı.

Sakat olmasına rağmen "Ben bu takımın kaptanıyım, arkadaşlarımı yalnız bırakamam" diyerek, devre arası kampına giden ve gönülleri fetheden Arjantinli süperstar, önceki akşam da Beşiktaş karşısında dümene geçti.

Sahada takımı organize eden Sosa, galibiyetin fitilini ateşlemekle kalmadı, en ufak gerginlikte takım arkadaşlarını korumanın yolunu aradı! Tecrübeli oyuncu, bu tavırlarıyla bir kez daha taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

SÖZLEŞME YAPILACAK

Bordo mavili yönetim, sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

3 sezon önce takıma katılan ve yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan Arjantinlinin menajeri Trabzon'a gelirken 2 yıllık sözleşme için masaya oturulacak.

İndirime gitmeyi kabul eden Sosa'nın, menajeri ile yapılacak görüşmede anlaşmanın resmen sağlanması bekleniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Filiz Küçükköse'nin panik anları
Demet Şener'den nispet gibi paylaşım!
Bedelli askerlik için gün sayıyor
'Hamilelikte unutkan oldum'
Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
<p>Kaza, öğle saatlerinde Kumluca-Kemer karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgi

Trafik Kazası Geçirdiler, Gülüp Fotoğraf Çektiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlana koydu hayatı değişti... Şimdi kendi üretip satıyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...