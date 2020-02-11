Jose Mourinho saçını neden kazıttığını açıkladı

Saçlarını kazıtmasıyla yine dikkatleri üzerine çeken Jose Mourinho, bunun sebebini verdiği röportajda anlattı.

Tottenham menajeri Jose Mourinho, saçında yaptığı radikal değişiklik ile ilgili açıklamada bulundu.

SkySport'a yaptığı açıklamada Mourinho saçına yaptığı ve dikkat çekici değişiklik nedenini "Berberde uyuya kalmışım" sözleriyle şakayla karşılasa da bu değişikliğin nedeninin ne olduğuna dair sorulan soruya, "Bazen kafama soğuk havanın değmesini severim. Ayrıca hayatımda ufak bir değişiklik yaşamak istedim" sözlerini kullandı.

Mourinho ayrıca Tottenham'daki görev süresinde yaşadıkları ile ilgili sorulan soruya ise "Uzun süredir kaptan Hugo Lloris sakat. Sonra belirli aralıklarla sakat vermeye başladık. Sonra bir daha, sonra bir daha... Buna rağmen takım olarak son haftalarda belirli bir zihniyet içerisinde oynuyoruz. Bu sezon futbolcular için zor bir dönem oldu. Takımın mücadelesi iyi. Son ve Lucas gibi futbolcular sahada herşeyini verebiliyor. Bu beni çok daha fazla gururlandırıyor." sözlerini sarf etti.

(Sporx)