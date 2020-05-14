Jose Mourinho Premier League'in başlamasını istiyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho ligin başlaması gerektiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, ligin yeniden başlaması gerektiğini açıkladı.

Premier Lig'de güvenliğin sağlanması durumunda oyunun yeniden başlaması gerektiğini ifade eden Mourinho, "Lig başlamasın şeklinde bir ifadem olmadı. Tam tersine yeterli güvenli şartlar oluşturulduğu anda Premier Lig'in yeniden başlamasını istiyorum. Şu anda ligleri oynatmak için harekete geçen federasyonları görüyorum, bu ligleri takip ediyorum" dedi.

Kararlı bir şekilde antrenmanlarını sürdürdüklerinin altını çizen Mourinho, "Oyuncularım kondisyonlarını ve fiziksel yeterliliklerini korumak için büyük bir tutku ve özveri gösteriyor, onlarla gurur duyuyorum. Hepimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve küçük gruplarla antrenman yapabilmek için gereken kararın verilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Sporx)