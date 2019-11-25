Jose Mourinho: Kimseden korkumuz yok

Portekizli menajer, "İngiltere'nin en iyi forveti, dünyanın da en iyi 2-3 forvetinden biri olan Harry Kane benim takımımda. Neden Zlatan'ı isteyeyim ki! Zlatan 30'larında ama dünyanın her kulübünde oynayabilir. Zlatan'ın, Harry Kane'in olduğu bir takıma gelmesi hiç mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR DESTEK İSTİYORUM"

Mourinho, "Futbol dünyasındaki herkes gibi Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyorum. Herkes, bu kupayı kazanmanın hayallerini kurar. Gruptan çıkmak için 2 maçı da kazanmamız gerekiyor. Şimdi, bu maçların ilkine konsantre olduk. Bu maçı evimizde oynayacağız ve kazanmamız gerekiyor. Dünyanın en iyi stadyumuna sahibiz ve taraftarlarımızın da güçlü bir şekilde destek vermesi gerekiyor. Bu maçı kazanmak ve sonrasında gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.

"HİÇ KİMSEDEN KORKUMUZ YOK, HAZIRIZ"

Tottenham'da sabra ve zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Mourinho, "Bana biraz zaman verin, zaman verin ki fikirlerimi takıma aşılayabileyim. Ancak, şu an bile Avrupa'nın hiçbir takımından korkmuyoruz. Herkese karşı dimdik oynarız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Mourinho'nun Inter ve Manchester United'dan eski öğrencisi Ibrahimovic, United için 53 maçta 29 gol atmıştı.

38 yaşındaki golcünün adı, Tottenham dışında Avrupa'nın birçok dev kulübüyle de anılıyor.

(Sporx)