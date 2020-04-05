Jorge Sampaoli Galatasaraylı Mariano'yu takımına istiyor

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, Patric'in de ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonunda arayışa girerken transfer adına en büyük aday olarak Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano gösteriliyor.
2008'de Atletico forması giyen Mariano ile disiplinsiz davranışları nedeniyle yollar kısa sürede ayrılmıştı. Bu kez transferde Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin etken olduğu belirtiliyor. 2016-17 sezonunda Sevilla'da Mariano ile çalışan tecrübeli hoca, Santos'a da istediği eski öğrencisini bu kez Atletico Mineiro'ya getirmek istiyor.
Rádio Itatiaia'dan Claudio Rezende'nin haberine göre Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano, eski hocası Sampaoli ile Atletico Mineiro'da yeniden buluşabilir.
(Fanatik)
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.
İtalyan basını, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için istenen 20 milyon euronun gerçekçi bir rakam olduğunu iddia etti
Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan oyuncularına seslendi...Galatasaray'ın hocası, oyuncularının ve ailelerinin genel durumuları ve de sağlıklarıyla ilgili bilgiler aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler vererek oyuncularını motive etti.
FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle önemli kararlar aldı.