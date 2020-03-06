Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı

Portekizli futbol menajeri Jorge Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı.
'Ofsayt Operasyonu' adı verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.
ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR
James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.
HESAPLARI İNCELENECEK
Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi.
RADAMEL FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE
Ünlü futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var. (Sabah)
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