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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 00:07
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  • 17 Mart 2020 Salı 00:07

Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı

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Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.

1 Ocak 2019 tarihinden bu yana Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili resmi açıklama Flamengo tarafından yapıldı.

Test sonuçlarının zayıf olduğu belirtilen açıklamada sonuçların bir daha kontrol edildiği vurgulandı. Flamengo sağlık ekibi tarafından kontrolleri gerçekleştirilen deneyimli çalıştırıcının durumunun stabil olduğu belirtildi. Kulüp yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılan salgınla mücadele noktasında kararlılığını vurgularken profesyonel takım ve alt yaş takımlarının antrenmanlarının bir haftalığına durdurulduğu açıklandı. Oyuncuların, Jesus dışında teknik heyetin test sonuçları ise negatif çıktı.

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