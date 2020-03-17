Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı

1 Ocak 2019 tarihinden bu yana Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Konuyla ilgili resmi açıklama Flamengo tarafından yapıldı.
Test sonuçlarının zayıf olduğu belirtilen açıklamada sonuçların bir daha kontrol edildiği vurgulandı. Flamengo sağlık ekibi tarafından kontrolleri gerçekleştirilen deneyimli çalıştırıcının durumunun stabil olduğu belirtildi. Kulüp yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılan salgınla mücadele noktasında kararlılığını vurgularken profesyonel takım ve alt yaş takımlarının antrenmanlarının bir haftalığına durdurulduğu açıklandı. Oyuncuların, Jesus dışında teknik heyetin test sonuçları ise negatif çıktı.
Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.
Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti.
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da hücum oyuncusu Lukas Podolski, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların seyircisiz oynama kararıyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi ile ilgili kararını yarın UEFA ile yapılacak telekonferans toplantısı sonrası verecek. Federasyonun, yarınki toplantıda İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ertelenmesini de talep edeceği öğrenildi.
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.