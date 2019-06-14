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Jorge Fernandes Kasımpaşa'da

Jorge Fernandes Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli defans oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Portekiz Süper Lig ekiplerinden Porto takımının 22 yaşındaki Portekiz'li defans oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atmıştır."

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