'Jordan, bugün NBA'deki en iyi oyuncu olurdu'

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın modern NBA'e nasıl uyacağı konusunda kesin bir cevap verdi.
Durant, Jordan'ın sporu aşan bir atlet olduğunu belirtti ve dönemleri aştığını da kabul etti.
KD, Jay Williams ile yaptığı röportaj sırasında, bugün lige gelse Jordan'ın basketboldaki en iyi oyuncu olacağını söyledi:
"Oyununu herhangi bir şeye adapte edebilir. Ligdeki en iyi oyuncu olurdu. Aynen öyle olurdu. Daha fazla şey yapacağı, daha fazla pozisyona sahip olacağını hissediyorum. Ama bugün oyunda daha fazla atletizm ve uzunluk var. MJ'in işe koyulabileceği daha fazla alan var."
Durant, Jordan'ın üçlükleri ile ilgili soru sorulduğunda ise, yanıtı şu oldu:
"Çok fazla atmıyordu, çünkü üçlük çizgisinin içinde o kadar dominanttı ki, atma ihtiyacı duymuyordu. Ama attığında hala birkaç tane sokardı."
(Sporx)
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