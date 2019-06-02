  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 12:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 12:00

John Ogu: Trabzonspor'la anlaştım

John Ogu: Trabzonspor'la anlaştım

Trabzonspor’un gündemindeki John Ogu, Bordo-Mavili takımla anlaştığını açıkladı.

Trabzonspor formasını giyerek Bordo-Mavili taraftarları heyecanlandıran John Ogu, ‘Karadeniz’e açıklamalar yaptı.

Trabzonspor yönetimi ile transferi konusunda konuştuğunu itiraf eden John Ogu, "Trabzonspor'dan yetkililer ile görüştüm. Tekliflerini kabul ettim. Ancak onlara Afrika Kupası sonrası imza atabileceğimi söyledim. Kupadaki performansım benim geleceğimi belirleyecek" dedi.

AFRİKA KUPASI 21 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Trabzonspor taraftarlarının kendisine olan ilgilisinden de memnun kaldığını ifade eden Ogu, "Sosyal medyada bana çok destek oluyorlar. Anthony ve Onazi de sürekli benimle irtibat halinde. Onlarda Trabzonspor'da oynamamı istediler. Afrika Kupası sonrası imza atacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nijerya Milli Takım forması giyecek olan Ogu 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde Afrika Kupası'nda yer alacak.

Zayıflamanın En Önemli Anahtarı: Kahvaltı

İşte Teknolojinin Geldiği Son Nokta

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin milli 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ'

Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.