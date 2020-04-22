Johan Derksen, Ryan Babel-Anderlecht iddialarını yorumladı: Bu resmen saçmalık

Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve adı Anderlecht ile anılan Ryan Babel için Hollandalı gazeteci Johan Derksen, çarpıcı ifadeler kullandı. Derksen, “Bu resmen saçmalık. Babel, hiçbir yerde iyi iş çıkarmadı. Son yıllarda her şeyi yanlış yapan Anderlecht, şimdi onu transfer etmeyi düşünüyor. Nasıl olabilir? Bu sezon Ajax maçlarını hiç izlemediler mi?” dedi.

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Hollanda ekibinin yeni sezonda kadrosunda tutmak istemediği isimlerden biri konumunda.



Hollandalı oyuncu, Galatasaray'ın da yeni sezon planları arasında yer almıyor.

Ryan Babel için ise son dönemde Anderlecht ve Lille kulüplerinin devrede olduğu belirtiliyordu.

Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Veronica Inside'da katıldığı programda Anderlecht'in muhtemel Babel transferini değerlendirdi.

Flaş ifadeler kullanan Derksen, "Bu resmen saçmalık. Babel, hiçbir yerde iyi iş çıkarmadı. Sadece Fulham'da iyi oynadı. Son yıllarda her şeyi yanlış yapan Anderlecht, şimdi onu transfer etmeyi düşünüyor. Nasıl olabilir? Bu sezon Ajax maçlarını hiç izlemediler mi?" dedi.