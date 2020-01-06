Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe'de kalacağım

Fenerbahçe Beko'da oynadığı süre boyunca kendisinden beklentileri karşılayamayan ve uzun bir süreyi sakatlıkla geçiren Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Partizan'a gideceği iddialarına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lauvergne, "Partizan Kulübü'ne ve başkan Ostoja Mijailovic'e son dönemdeki ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın tekrar kesişeceğinden ve eve döneceğimden eminim. Ancak ben şu anda Fenerbahçe Beko oyuncusuyum ve buradaki kariyerime motive oldum. Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım" ifadelerine yer verdi.
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