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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 23:59
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 23:59

Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe'de kalacağım

Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe'de kalacağım

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da oynadığı süre boyunca kendisinden beklentileri karşılayamayan ve uzun bir süreyi sakatlıkla geçiren Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Partizan'a gideceği iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lauvergne, "Partizan Kulübü'ne ve başkan Ostoja Mijailovic'e son dönemdeki ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın tekrar kesişeceğinden ve eve döneceğimden eminim. Ancak ben şu anda Fenerbahçe Beko oyuncusuyum ve buradaki kariyerime motive oldum. Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım" ifadelerine yer verdi.

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