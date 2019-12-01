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  3. Joao Pereira'dan Serkan Asan önerisi: Benim yerime sağ bek aramayın

Joao Pereira'dan Serkan Asan önerisi: Benim yerime sağ bek aramayın

Joao Pereira'dan Serkan Asan önerisi: Benim yerime sağ bek aramayın

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Joao Pereira, kendisinden sonra yerini alacak ismi buldu. Joao Pereira, Ünal Karaman'a Serkan Asan üzerinde durması tavsiyesinde bulundu.

Trabzonspor, Getafe’ye 1-0 yenilirken Serkan Asan sahanın iyileri arasında yer aldı… sezon sonunda futbolu bırakma kararı alan ve bir süredir bordo-mavililerin teknik ekibine yer alacağı konuşulan Joao Pereira ise maçtan sonra Ünal Karaman’a, ''Bence yerime sağ bek almayın. Serkan’a güvenin. En az 15 sene Trabzonspor sağ bek aramaz'' tavsiyesinde bulundu.

Serkan Asan Trabzonspor altyapısında yetişti

Trabzonspor altyapısında yetişen Serkan Asan, Trabzonspor U19 oyuncusu. 20 yaşındaki Serkan Asan sağ bekte forma giyiyor. Trabzonspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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