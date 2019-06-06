Jimmy'den itiraf

AKŞAM

3 HAZİRAN’DA Aftonbladet’e ‘Türkiye’de oynamak istiyorum’ açıklamasını yapan Durmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toulouse’la mukavelesi biten ve boşa çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Galatasaray ve Beşiktaş, muhteşem alternatifler. Başka teklifler de var. Menajerim Martin Dahlin, sadece görüşmeler sona doğru geldiğinde haber verir. Her şeyi halleder” dedi.

ARTIK SONA GELİNDİ

Jimmy, “Şu an görüşmelerde sona gelmiş durumdayız. Sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Martin, bana henüz ‘Bitti’ demedi. Bu kontrat benim için çok önemli. 30 yaşındayım ve önümde uzun yıllar kalmadı” şeklinde konuştu.

KAAN’A SERVET İSTENDİ

BİLD’İN haberine göre; F.Düsseldorf’un Kaan Ayhan için 8 milyon euro istediği, genç oyuncunun kontrat gereği gelecek yaz yeniden 4 milyon euroya serbest kalabileceği öğrenildi. G.Saray, genç savunmacıyı istiyor. Ama 8 milyonluk bütçe ayrılmadı

MiTROGLOU DÖNEMi BiTiYOR

SANTRFORA mutlaka takviye isteyen Fatih Terim, Marsilya’dan 1.5 yıllığına kiralanan Mitroglou ile kendisi görüşecek. Tecrübeli teknik adamın, Yunan golcüye şampiyonluktaki katkısından ötürü teşekkür edeceği ve kararını oyuncusuna ileteceği belirtildi. Terim’in Mitroglou’na forma şansı bulamayacağını ve kariyeri adına en doğru tercihin oynayabileceği bir kulübe gitmesi olacağını bildireceği öğrenildi. Yunan futbolcunun menajeri ise, “G.Saray’la hala 1 yıllık kontratı var. Devam edecek” dedi.

BANEGA İKNA EDİLDİ

SEVİLLA’NIN 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Banega’yla ilgilenen G.Saray, futbolcuyu ikna etti. Arjantinli, “Siz kulübümü ikna edin, benim açımdan sorun yok” dedi. Sevilla’dan 2.2 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcuya 3 milyon euro ödeneceği öğrenildi. 7 milyon euro isteyen Sevilla’yla pazarlıklar sürüyor.