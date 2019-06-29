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  3. Jimmy Durmaz'dan Galatasaray cevabı

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray cevabı

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray cevabı

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı yazılan Jimmy Durmaz geleceği ile ilgili üstü kapalı konuştu.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığını ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağını Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe'in son dakika olarak okuyularına duyurduğu Jimmy Durmaz transferle ilgili ser verdi, sır vermedi.

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı İsveç Milli oyuncu, geleceğinin belirsizliğini koruduğunu kaydederken, "Ne olacağını göreceğiz. İlgilenen takımlar var, biliyorum ancak tatildeyim ve şu anda aileme odaklanmayı seçtim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın Jimmy Durmaz'ın menajeri ile kesin anlaşmaya vardığını yazarken, kısa süre içinde 3 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.

Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep eden Jimmy Durmaz'a Galatasaray'ın yaptığı son teklif 1,5 milyon euro olmuş ve sonrasında görüşmeler askıya alınmıştı.

30 yaşındaki Jimmy Durmaz, geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

(Sporx)

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