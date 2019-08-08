Jimmy Durmaz: Daha fazla gelişmemiz gerekiyor

Gelişim sağlamaları gerektiğini kaydeden İsveç milli oyuncu, "Kupayı kazanmak için buraya geldik. Bunun için mücadele ettik ve hedefimize ulaştık. Çok mutluyum. Belli konularda geliştirmemiz gereken şeyler var, bunu da yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a transferini sağladığı için Fatih Terim'e teşekkür eden Jimmy Durmaz, "Yıllar sonra Ankara'ya geri dönmek, çok güzel bir duyguydu. Burada 2 sene Gençlerbirliği forması giydim. Bugün iyi performans Fatih hocam ve arkadaşlarım sayesinde oldu. Fatih hocama bir kez daha teşekkür ediyorum, beni bu formaya layık gördü. Bir kez daha teşekkür ediyorum ona." dedi.
Adaptasyon sürecini atlattığını kaydeden tecrübeli isim, "Alıştım, adaptasyon sorununu çabuk geçirdim. Bu kadar kaliteli, bu kadar iyi bir takımda oynayınca otomatikmen siz de adapte oluyorsunuz ve hemen performans gösteriyorsunuz." diye konuştu.
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