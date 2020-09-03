Jeremain Lens'in talebi Beşiktaş yönetiminde büyük bir tepkiyle karşılandı

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Maliyeti ve performansı sebebiyle Beşiktaş'ın göndermek istediği Jeremain Lens'in talebi Siyah-Beyazlı yönetimde büyük bir tepkiyle karşılandı. Feyenoord ve Utrecht'in kendisine 800 bin Euro önerdiği Hollandalı futbolcu, maaşının kalan kısmını Beşiktaş'tan istedi.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Jeremain Lens, siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı görüşmede ayrılık şartını masanın üstüne koydu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takımdan gönderilmek istenen Lens, Feyenoord ve Utrecht ile görüşmelerini sürdürüyor ancak iki kulüp de Hollandalı futbolcuya yıllık 800 bin euro ücret önerdi.



Beşiktaş'tan yıllık 1.9 milyon euro alan Lens, siyah-beyazlı yönetimden şok eden bir talep geldi. Feyenoord ya da Utrecht'e transfer olması durumunda 800 bin euro garanti ücret alacak olan Lens, aradaki fark olan 1 milyon euroyu 2 yıl boyunca siyah-beyazlı yönetimden talep etti.

Beşiktaş'a herhangi bir bonservis bedeli kazandırmayacak olan Lens'in bu talebi siyah-beyazlı yönetim tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.