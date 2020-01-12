Jeremain Lens'e Rusya'dan talip var

Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinde yer alan Jeremain Lens'e Rusya Ligi'den teklif geldi.
Bir Rus kulübünün 10 gün sonra açılacak transfer dönemi için şimdiden harekete geçtiği ve siyah-beyazlılara Hollandalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.
Transferde harcama limitine takılan ve futbolcu satması gereken Beşiktaş'ın söz konusu kulüple masaya oturacağı kaydedildi.
(Sabah)
Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.
Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens'e talip çıktı.
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıksaydı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirmeyi planlıyordu.