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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 10:54
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 10:57

Jeremain Lens'e Rusya'dan talip var

Jeremain Lens'e Rusya'dan talip var

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Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens'e talip çıktı.

Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinde yer alan Jeremain Lens'e Rusya Ligi'den teklif geldi.

Bir Rus kulübünün 10 gün sonra açılacak transfer dönemi için şimdiden harekete geçtiği ve siyah-beyazlılara Hollandalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.

Transferde harcama limitine takılan ve futbolcu satması gereken Beşiktaş'ın söz konusu kulüple masaya oturacağı kaydedildi.

(Sabah)

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Jeremain Lens'e Rusya'dan talip var
Jeremain Lens'e Rusya'dan talip var

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